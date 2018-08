Aretha Franklin ciężko chora. "Prosi o modlitwę"

W marcu tego roku piosenkarka skończyła 76 lat. Mimo że od lat miała kłopoty ze zdrowiem, to do zeszłego roku cały czas koncertowała. Zmieniło się to dopiero w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kiedy oświadczyła, że będzie musiała "przejść na emeryturę".

Rodzina artystki nie chce udzielać dodatkowych informacji i prosi o uszanowanie jej prywatności.

"Jestem głęboko zasmucony faktem, że Królowa Soulu i moja dobra przyjaciółka, Aretha Franklin, jest ciężko chora. Rozmawiałem dziś rano z członkami jej rodziny. W tej chwili [Aretha Franklin - red.] prosi o modlitwę. Podam więcej informacji, gdy tylko zostanę do tego uprawniony" – napisał muzyk Evrod Cassimy.