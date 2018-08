Koncert Andrea Bocelli w maju w Poznaniu

Na Światowych Dniach Rodzin w Dublinie Andrea Bocelli zaśpiewał „Ave Maria” wspólnie z irlandzką sopranistką oraz przebój „Nessun Dorma”. Artysta jest jednym z nielicznych znanych na świecie osób, które tak mocno podkreślają przywiązanie do rodziny i wartości katolickich. Swymi występami uświetnia wiele uroczystości religijnych. Sam podkreśla, że śpiewać przed papieżem jest dla niego wielkim zaszczytem. Przyznaje też, że chętnie wraca do kraju Jana Pawła II. Okazja do zobaczenie Bocellego w Polsce nadarzy się 11 maja 2019 roku.

Sobotni występ Andrei Bocellego na Światowych Dniach Rodzin w Dublinie to nie przypadek. Artysta głośno deklaruje przywiązanie do Boga i publicznie uznaje wartości katolickie. Koncert na Croke Park Stadium w stolicy Irlandii zgromadził kilkadziesiąt tysięcy osób, zaś głównym słuchaczem pieśni Bocellego był sam papież Franciszek. Światowej sławy tenor wykonał „Ave Maria” Schuberta wraz z Celine Byrne irlandzką sopranistką, a już sam słynne „Nessun Dorma” Puccini'ego.

Przed przyjazdem do Dublina Andrea Bocelli przyznawał w wywiadach dla watykańskich mediów, że bardzo ceni sobie zaproszenie na Światowe Dni Rodzin w Irlandii i możliwość zaśpiewania dla papieża: - Dla mnie to nie tylko zaszczyt, ale i zobowiązanie, bo chciałbym w swym występie zawrzeć prawdziwe przesłanie o rodzinie. Jego śpiew, tak jak można było się spodziewać, nagrodzony został burzą oklasków. Na Facebooku pod postem ze zdjęciami z występu Andrei Bocellego w Dublinie internauci nie kryli zachwytu. Warto podkreślić, że dzień wcześniej 60-letni tenor wystąpił na koncercie w Berlinie.

– Rodzina jest dla mnie fundamentem w społeczeństwie. Kuźnia uczuć – uprzywilejowane miejsce, w którym odnajduję harmonię, wzajemny szacunek i chęć spełniania dobrych uczynków – mówił w ubiegłym roku Andrea Bocelli w wywiadzie dla Prestige MJM. Wobec takich deklaracji, Andrea Bocellego nie mogło zatem zabraknąć w Dublinie.

Artysta gościł już na Światowych Dniach Rodzin, które odbyły się dwa lata temu w amerykańskiej Filadelfii. Z kolei z programem „Wielkie Misterium. Ewangelia Rodziny: szkoła człowieczeństwa dla naszych czasów” Andrea Bocelli wystąpił dwa lata temu w maju w Centrum Jana Pawła II w podkrakowskich Łagiewnikach. Przedstawił wówczas muzykę sakralną z towarzyszenie 64-osobowej Narodowej Orkiestry z Czech i 50-osobowego chóru „Psalmodia” z Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie pod dyrekcją Marcello Roty. Z tym samym programem tenor wystąpił także w katedrach Lizbony i Budapesztu.

Przywiązanie Andrei Bocellego do wartości katolickich jest często przez niego manifestowane, chociaż kilka lat temu przyznał, że głęboka wiara zrodziła się w nim dopiero w życiu dorosłym. Nie odmawia więc występów na uroczystościach religijnych z udziałem najważniejszych hierarchów Kościoła Katolickiego. Tenor poznał osobiście ostatnich trzech papieży, biorąc udział w audiencjach prywatnych i generalnych, w których uczestniczyli także członkowie jego najbliższej rodziny.

W listopadzie 2009 roku na zaproszenie papieża Benedykta XVI Andrea Bocelli wziął udział w niecodziennym spotkaniu razem z 250 osobami – przedstawicielami międzynarodowego świata kultury i sztuki różnych dziedzin. Warto przypomnieć, że Polskę reprezentowali wówczas reżyser Krzysztof Zanussi i rzeźbiarz Igor Mitoraj. Pretekstem do spotkania w Kaplicy Sykstyńskiej były dwie przypadające wówczas rocznice: 10 lat od momentu opublikowania listu Jana Pawła II do artystów oraz 45. rocznica spotkania papieża Pawła VI z artystami.

Andrea Bocelli wypowiadając się o Janie Pawle II nie szczędzi mu ciepłych słów. Okazuje się, że artysta bardzo cenił „naszego” papieża za charyzmę. Mówił o nim, że to „osobowość napełniona obficie Bożą łaską, promotor epokowych zmian, który przybliżył młode pokolenie do katolicyzmu”. Włoski tenor miał okazję parokrotnie przed nim występować i cieszyć się uznaniem papieża Polaka. W pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II ukazał się album DVD pt. „Credo” nagrany w hołdzie zmarłemu i ukazujący pontyfikat papieża oraz jego najważniejsze momenty. Całość dopełniają – a jakże – ponadczasowe sakralne arie Mozarta, Rossiniego, Haendla, Schuberta i Bizeta w wykonaniu Andrei Bocellego.

Sławny tenor nie ukrywa także swojego przywiązania do Matki Bożej. Nic więc dziwnego, że zależało mu na wizycie w Fatimie w maju tego roku na stuleciu objawień w Cova Da Iria. Wystąpił tam jako gość honorowy obchodów w Bazylice Świętej Trójcy, ale do Portugalii Bocelli pojechał także jako pielgrzym – z żoną Veronicą odwiedził Kaplicę Objawień, przemierzając ją na klęczkach.

Z pewnością niepowtarzalnych wrażeń Andrea Bocelli dostarczy swoim fanom podczas swojego kolejnego koncertu w Polsce. Wielki tenor wystąpi w zróżnicowanym repertuarze na Stadionie Poznań jako gość specjalny obchodów stulecia Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bilety na to wydarzenie bardzo szybko się wyprzedają i pomimo iż do wydarzenia pozostało kilka miesięcy, to już teraz warto je zakupić. Można to zrobić poprzez strony prestigemjm.com i eBilet, a także w salonach Empik w całym kraju. Organizatorami występu są agencja Prestige MJM oraz Marcelin Management, operator Stadionu Poznań. Koncert współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Miasta Poznania.