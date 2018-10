"A WIĘC WOJNA!". Zapraszamy na spotkanie z Rafałem Ziemkiewiczem

Spotkanie poprowadzi Rafał Otoka-Frąckiewicz, a odbędzie się ono:

8 listopada, godz. 18:00

Warszawa, Empik Junior (ul. Marszałkowska 116/122)

W spotkaniu udział wezmą:

Rafał A. Ziemkiewicz - publicysta, dziennikarz, komentator

Dorota Łosiewicz - absolwentka politologii, publicystka, dziennikarka

Wiktor Świetlik - dziennikarz, dyrektor Trójki PR

„A więc Wojna” (Wydawnictwo Fabryka Słów) to najnowsza książka Rafała A. Ziemkiewicza.

Ćwierć wieku temu Polacy zwolnili się z myślenia o świecie i przyszłości. Nasze elity, a w ślad za nimi rzesze zwykłych obywateli uznały, że wszystko, co słuszne, zostało już wymyślone – tam, na Zachodzie. A jeśli coś jeszcze pozostaje do wymyślenia, to też oni, tam, to wymyślą. Nam wystarczy naśladować, implementować standardy i pławić się w radosnej bezmyślności. Oni tam wiedzą, dokąd prowadzą świat, a my małpujemy i wypełniamy zalecenia, dzięki czemu u nas też będzie tak samo. Może to jest ten właśnie moment, kiedy powinniśmy się zapytać, czy naprawdę tego chcemy?

(fragment)