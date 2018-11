Koncert "Jazz na 100-lecie Niepodległości"

9 listopada w Mińsku Mazowieckim o godz. 19:00 - zagrają światowe gwiazdy i ich najnowszy projekt

Sylwester Ostrowski & The Jazz Brigade feat. Freddie Hendrix

Freddie Hendrix (USA) – tp Sylwester Ostrowski (PL) – ts Miki Hayama (JPN) – p Essiet Okon Essiet (USA) – b Eric Allen (USA) - dr

"Amerykański jazz z polską duszą".

Tytuł albumu muzycznego "In Our Own Way"

Projekt powstał w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i jest skromną próbą uczczenia dorobku polskiej kultury muzycznej. Autorzy opierając się między innymi o kompozycje Fryderyka Chopina czy tradycyjną stuletnią pieśń "My Pierwsza Brygada" legionów walczących o Polską niepodległość, wynoszą te utwory do brzmienia współczesnego jazzu. Projekt opiera się również o "wielokulturowy artystyczny dialog" pomiędzy jazzmanami z USA, Polski i Japonii uwzględniając muzyczne aspekty wszystkich tych nacji. Całość dopełnia spuścizna Dave Brubecka, który jako pierwszy amerykański jazzman, dokładnie 60 lat temu, koncertował w powojennej Polsce, dając ważny impuls do powstania rozwoju polskiej sceny jazzowej.

Koncert otrzymał: Patronat Narodowy Prezydenta Andrzej Duda

Partnerem projektu jest U.S. Embassy Warsaw

Patroni medialni: Do Rzeczy, Polska Zbrojna, Tygodnik Mazowiecki Nowy Dzwon mmz24.pl, "Co słychać"

Projekt realizowany w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”