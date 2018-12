Wielki Koncert Symfoniczny Gloria Polonica

Czytaj także:

W niezwykle patriotyczny i wyniosły sposób Warszawiacy świętowali 100-lecie odzyskania niepodległości. Fundacja Lex Nostra, dzięki programowi „Niepodległej”, Fundacji PZU oraz PGNiG SA. zorganizowała na Nowym Mieście koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego. 65 artystów wykonało utwór „Gloria Polonica” Ignacego Jana Paderewskiego. To jeden z najtrudniejszych utworów symfonicznych. Symfonia przedstawia bowiem historię Polski obrazami muzyki.

To wielka polska kultura i wielki polski kompozytor – mówił tuż po koncercie Kornel Morawiecki. – My jesteśmy dziećmi tej kultury. 100-lecie odzyskania niepodległości zobowiązuje do pielęgnacji naszego dziedzictwa artystycznego.

Koncert odbył się w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie. Wstęp na ten niezwykły występ był bezpłatny. Z tak wyjątkowej okazji obcowania z kulturą wysoką skorzystało wielu mieszkańców Warszawy. Budynek świątyni pękał w szwach, a liczba przybyłych przekroczyła liczbę miejsc siedzących. Z tak dużego zainteresowania zadowoleni byli oczywiście organizatorzy.

Nie spodziewaliśmy się aż tak dużej frekwencji – tłumaczy Maciej Lisowski, dyrektor Fundacji Lex Nostra. - Ale to pokazuje, że wbrew stereotypom, w naszym społeczeństwie jest potężny głód kultury wysokiej.

Zwłaszcza takiej, która promuje postawy patriotyczne i pro-państwowe. A nic lepiej nie oddaje naszej historii jak Symfonia h-moll „Polonia”. Przenosi ona bowiem słuchaczy w czasy pierwszych Piastów, by przeprowadzić ich później przez całą, trudną przeszłość naszego kraju. Przez lata zaborów, ale też do czasów odzyskania niepodległości.

Ja dopiero podczas tego koncertu zrozumiałem, dlaczego prezydent Mościcki na uroczystość uchwalenia konstytucji 1935 roku wybrał właśnie ten utwór – mówił po uroczystości ks. prałat Józef Maj – Słychać w nim całą Polskę. A już w trzeciej części wszystko gra Wschodem. To był wielki koncert.

