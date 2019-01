Wałęsa błysnął wpisem na Twitterze. Przebił go Leszek Miller

Matteo Salvini to wicepremier i minister spraw wewnętrznych Włoch. Od 2013 roku stoi na czele prawicowej partii Liga Północna. Do Polski przyleciał w środę na zaproszenie szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego. Salvini rozmawiał też z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

I właśnie na temat tego spotkania głos postanowił zabrać Lech Wałęsa, który o rozmowie szefa partii rządzącej z włoskim wicepremierem napisał na Twitterze, że "Ribbentrop też kiedyś się spotkał z Mołotowem". Wałęsa później ten wpis skasował, ale jak wiadomo, w internecie nic nie ginie.

Choć tweet Wałęsy szybko zniknął, zdążył wcześniej zdobyć sporą cytowalność. Głos w tej sprawie zabrał także były premier Leszek Miller, który napisał: "A Goebbels z Beckiem i Piłsudskim". Według "Super Expressu" były premier chciał w ten sposób podkreślił, że "w polityce dochodzi do różnych spotkań i nie zawsze oznaczają one to, że rozmawiający popierają się nawzajem".

Wczoraj MSWiA opublikowało krótki film z powitania Salviniego przez kierownictwo resortu. Szczególną uwagę internautów przykuł jeden szczegół. To widoczna na nagraniu kurtka włoskiego wicepremiera, a dokładnie zamieszczony na niej napis "Polizia". Strój Włocha był szeroko komentowany w sieci.