Znany raper aresztowany przez urząd imigracyjny. Kłamał, że pochodzi z Atlanty

Urząd imigracyjny oskarża rapera, którego prawdziwe imię brzmi Shayaa Bin Abraham-Joseph, o nielegalne przebywanie na terenie USA. Według urzędników muzyk jest obywatelem Wielkiej Brytanii, choć twierdził, że pochodzi z amerykańskiej Atlanty.

Muzyk do Stanów Zjednoczonych przyjechał legalnie w lipcu 2005 r. jako 12-latek. Jego wiza wygasła w 2006 r. i od tamtej pory jej nie odnawiał.

Obecnie przebywa w areszcie, gdzie czeka na wynik postępowania przed federalnym sądem imigracyjnym.

21 Savage to popularny twórca w USA. Jego pierwsza płyta dotarła do drugiego miejsca listy Billboard 200, teledyski z jego udziałem notują miliony wyświetleń na YouTube. Raper zdobył ogromną popularność dzięki gościnnemu udziałowi w przeboju „Rockstar” Post Malone, który jest dwukrotnie nominowany do Grammy 2019.