Kultowy serial powraca na ekrany. Będą nowe sezony oraz film kinowy

Wiadomo, że w obsadzie na pewno znajdzie się miejsce dla Cezarego Żaka, który odgrywa rolę księdza i byłego wójta Wilkowyj. Pozytywnie co do kontynuacji serialu wypowiedział się również Artur Barciś, czyli serialowy Czerepach, oraz Ilona Ostrowska, która wcieliła się w rolę Lucy.

W kontynuacji kultowego serialu najprawdopodobniej nie zobaczymy Elżbiety Romanowskiej, która grała postać Joli. – Mnie na pewno w tej części nie będzie. Myślę, że gdyby była taka opcja, to już by mnie o tym poinformowano. Dla mnie to już jest etap, który się dokonał, teraz czas na nowe wyzwania i pokazanie się z innej strony. Ja się zmieniłam, dojrzałam i czas zaskoczyć widzów czymś innym – mówiła aktorka w rozmowie z "Super Expressem".

Artur Barciś w rozmowie z gazetą zdradził ponadto, że twórcy planują nakręcić nie tylko nowy sezon serialu, ale także i film kinowy.