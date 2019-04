Mick Jagger trafił do szpitala. The Rolling Stones odwołują koncerty

75-letni Mick Jagger gra od ponad 50 lat, the Rolling Stones założono w 1962 roku. Najbliższa trasa zespołu obejmuje koncerty w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. To właśnie do fanów "The Rolling Stones" w tych państwach bezpośrednio zwrócił się lider grupy.

W krótkim wpisie na Twitterze, Jagger przeprosił tych, którzy kupili bilety na najbliższe bilety "The Rolling Stones" i zapewnił ich, że będzie robił wszystko, aby jak najszybciej wrócić na scenę.

"Naprawdę nienawidzę zawodzić was w ten sposób. Jestem załamany, że musimy przełożyć trasę i zapewniał, że będę ciężko pracował, żeby wrócić tak szybko, jak to możliwe. Jeszcze raz, ogromne przeprosiny dla wszystkich" – napisał Jagger na Twitterze. Nie wiadomo z jakiego powodu muzyk znalazł się w szpitalu.