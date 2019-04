Jagger już po operacji serca

Jak informuje portal Onet powołując się na źródła bliskie magazynowi „Billboard”, muzyk dochodzi do sił w szpitalu w Nowym Jorku. Wszystko wskazuje na to, że The Rolling Stones wrócą na scenę w lipcu.

Lekarze wokalisty nie pozwolili mu wyjechać w trasę koncertową bez wcześniejszej wymiany zastawki. W związku z operacją, zespół musiała trasę koncertową po USA i Kanadzie. Sam wokalista przeprosił fanów za zmianę planów. "Bardzo przepraszam fanów w Ameryce i Kanadzie, którzy kupili bilety. Nie znoszę zawodzić was w ten sposób. Jestem zrozpaczony, że muszę przełożyć trasę, ale będę ciężko pracował nad tym, by powrócić tak prędko, jak to możliwe. Raz jeszcze wszystkich przepraszam" – napisał Jagger.

Mick Jagger ma 76 lat.

