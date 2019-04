Mick Jagger w szpitalu. Po operacji opublikował zdjęcie

75-letni Mick Jagger gra od ponad 50 lat, the Rolling Stones założono w 1962 roku. Najbliższa trasa zespołu miała objąć koncerty w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Koncerty zostały jednak odwołane, kiedy okazało się, że muzyk musi przejść operację.

"Naprawdę nienawidzę zawodzić was w ten sposób. Jestem załamany, że musimy przełożyć trasę i zapewniał, że będę ciężko pracował, żeby wrócić tak szybko, jak to możliwe. Jeszcze raz, ogromne przeprosiny dla wszystkich" – pisał do fanów the Rolling Stones Jagger na Twitterze.

Wczoraj muzyk po raz pierwszy od operacji opublikował zdjęcie ze spaceru. "Chodzę po parku" – napisał Jagger, cieszą się z udanej operacji.