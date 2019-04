"Tyle możemy zrobić, gdy umiera nasz świat...". Poruszające słowa Terlikowskiego

Cały świat obserwował wczoraj, jak katedrę Notre Dame, symbol kultury europejskiej, trawi pożar. "Jeśli ktoś myśli, że płonąca katedra to symbol ICH problemów to jest w błędzie. Europa jest religijną całością, ich problemy są naszymi problemami" – przekonuje publicysta "Do Rzeczy" Tomasz Terlikowski.

Terlikowski przekonuje, że "znaki są do tego, żeby je odczytywać". Jego zdaniem Europa musi się nawrócić, jeżeli nie chce przepaść. "Płonie katedra Notre Dame w Paryżu. Płonie Kościół, płonie Europa. Czas zmierzchu" – napisał na Twitterze. "Ważnym jest też inny znak: modlący się katolicy przy płonącej katedrze. Tyle możemy zrobić, gdy umiera nasz świat: sprawować Eucharystię, modlić się, nawracać" – przekonuje Tomasz Terlikowski. Czytaj także:

