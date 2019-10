Kiedy należy krytykować papieża. Lisicki cytuje świętego

W programie "Wierzę", poświęconym posłuszeństwu papieżowi, Lisicki mówił o książce zatytułowanej "Sumienie chrześcijańskie" autorstwa Johna Henry'ego Newmana, anglikańskiego pastora, który przeszedł na katolicyzm. Papież Franciszek właśnie ogłosił go świętym. – Cytaty z tej książki mogą być dla niektórych szokujące – ocenił dziennikarz.

Redaktor naczelny "Do Rzeczy" zacytował fragment, w którym Newman pisze, co dzieje się w sytuacji konfliktu między sumieniem katolika, a postępowaniem papieża. "Jeśli rozkazy papieża są dobre, może domagać się posłuszeństwa od wszystkich. Natomiast nie wolno ulegać papieżowi wtedy, kiedy błądzi lub rozkazuje rzeczy, których robić nie wolno" – brzmią słowa Newmana odczytane przez Lisickiego.

Kiedy i jak?

Dziennikarz podkreślił, że nasuwa się proste pytanie: – Jak poznać, w jakich wypadkach należy, a w jakich nie należy być posłusznym papieżowi? To jest pytanie, które zadaje sobie wielu katolików mających problem ze sprawowaniem urzędu przez Franciszka – dodał i zacytował kolejny fragment książki.

"Gdyby papież, rozkazał coś wbrew Pismu Świętemu, artykułom wiary, prawdzie sakramentów lub nakazom prawa naturalnego albo Bożego, nie należy być mu posłusznym, lecz w takich wypadkach go zignorować" – napisał święty wyniesiony na ołtarze przez Franciszka.

"Tak jak zgodne z prawem jest przeciwstawienie się papieżowi, gdyby zaatakował kogoś fizycznie, tak samo zgodne z prawem jest przeciwstawienie się mu, gdyby zaatakował dusze lub zburzył pokój w państwie. Jeszcze bardziej zaś, gdyby dążył do zniszczenia Kościoła. Jest zgodnie z prawem przeciwstawić się mu, nie wykonując jego rozkazów i przeszkadzając w spełnieniu jego woli" – brzmi kolejny fragment książki.

Nieomylność papieska

– To, co Newman przytacza, nie jest jego widzimisię. To stała nauka Kościoła. (…) Ta książeczka została napisana w 1871 r., – już po tym, jak Sobór Watykański I ogłosił nieomylność papieską, a osiem lat później papież Leon XIII wyniósł Newmana do godność kardynalskiej – tłumaczył Lisicki.

– To znaczy, że przekonanie, że papież nie ma prawa niszczenia Kościoła i wydawania rozkazów, które go niszczą, jest częścią stałej doktryny i nauki Kościoła, również już po tym czasie, kiedy Kościół zdefiniował, na czym polega nieomylność papieska – mówił redaktor naczelny "Do Rzeczy".