Semka: Trzecia Droga to pomysł, który okazał się bezzębny

– Trzecia Droga to pomysł, który okazał się bezzębny z prostego powodu. W sytuacji, kiedy odgórnie mówiono, że PiS jest zły, a z PO spotkamy się w koalicji, to nie jest to żadna alternatywa. Ludzie rozczarowani PO, których raziło to, co robi Donald Tusk i oni byli do wzięcia. Wzięła ich Konfederacja – ocenił Piotr Semka w programie "Salon Dziennikarski" na antenie TVP Info.

Publicysta wskazał, że "Trzecia Droga nie ma żadnych nowych atutów". – Hołownia i Kosiniak na Campusie Trzaskowskiego wyglądali jak ludzie, którzy przekonywali, że są w doskonałym stanie, ale ich stan na to nie wskazywał – stwierdził.

Semka odniósł się także do postaci włodarza Warszawy. – Na Campus Polska Trzaskowski nie miał nic do powiedzenia. To malowana lala, która chce być prezydentem w następnych wyborach prezydenckich. Co taki człowiek robiłby w czasie sytuacji kryzysowej. Uciekałby i oddawał władzę zastępcom tak samo, jak w przypadku, kiedy rura pęknie w Warszawie – mówił, nawiązując do zalania fragmentu trasy S8.

"Zrobili mielonkę z naszych marzeń". Kongres Trzeciej Drogi

W sobotę przed południem w Katowicach rozpoczął się kongres Trzeciej Drogi, stanowiący inaugurację kampanii koalicji. Wydarzenie zorganizowano w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. "Dość kłótni, do przodu!" – to hasło wyborcze Trzeciej Drogi, czyli PSL i Polski 2050.

– Zaczynamy wielki marsz do zwycięstwa: Trzecia Droga prowadzi do wygranej. Nie tylko w wyborach, ale do wielu innych zwycięstw: dobra nad złem, pracowitości nad nieróbstwem, przyzwoitości nad przekupstwem. Słowom trzeba przywrócić wartość – mówił szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. – Nie musicie wybierać albo sercem, albo rozumem. Zdecydujcie sercem i rozumem. Serce to Polska, w której chcecie żyć. Rozum to fachowcy, którzy są na naszych listach. Trzecia Droga to pokój, pojednanie, przyzwoitość, sprawiedliwość, dobro i piękno – zapewnił polityk.

– Nie będzie kiełbasy wyborczej, ale zadbamy o dobrą żywność w Polsce. Wybraliście najlepszego koalicjanta do walki o bezpieczeństwo żywnościowe Polski – deklarował prezes PSL.

