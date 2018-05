Gabryel: PiS pada ofiarą własnej propagandy sukcesu

Protest trwa od 18 kwietnia. Niepełnosprawni i ich opiekunowie domagają się zwiększenia dodatku rehabilitacyjnego do wysokości 500 zł miesięcznie na niepełnosprawne dziecko po ukończeniu 18. roku życia oraz zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS.

– Bez wątpienia PiS pada ofiarą propagandy sukcesu, zachwalając swoje działania nad uszczelnieniem luki podatkowej, nad bardzo dobrą sytuacją budżetu – mówił na antenie TVP Info Piotr Gabryel.

Wicenaczelny "Do Rzeczy" ocenił, że rząd "szeroką ręką rozdając pieniądze" (500 plus i wyprawka szkolna 300 plus) zachęca inne grupy społeczne do tego, żeby upominały się o – w ich przekonaniu – należne im pieniądze z budżetu państwa. – Tak jest też w przypadku osób niepełnosprawnych – dodał.

Gabryel zaznaczył jednocześnie, że to niepełnosprawni są tą grupą społeczną, której należałoby pomóc najpierw.

– Jeśli wybierać między wyprawkami, zwłaszcza dla wszystkich dzieci, a przecież chodzi nie tylko o dzieci z rodzin ubogich, a pieniędzmi, które należałoby dać rodzinom zajmującym się osobami niepełnosprawnymi, to takie osoby na pewno w pierwszej kolejności powinny dostawać pieniądze od państwa – stwierdził dziennikarz.

