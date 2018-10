Ziemkiewicz: W TVP Kaczyński dał sygnał ws. Morawieckiego

Prezes PiS, który wczoraj wieczorem był gościem TVP, odniósł się do sprawy afery taśmowej i nagrania z udziałem premiera ujawnionego przez Onet. Kaczyński zaznaczył, że mimo insynuacji ma pełne zaufanie do Morawieckiego.

– Chcemy dbać o Polaków i między innymi dlatego mamy takiego premiera, który niszczy mafię vatowską, tak jak kiedyś w Chicago pewien dzielny policjant niszczył Ala Capone i jego mafię – stwierdził prezes PiS.

Wywiad Kaczyńskiego dla Telewizji Polskiej komentował w TV Republika Rafała Ziemkiewicz. – To był ewidentny sygnał: Mateusz Morawiecki ma moje pełne poparcie, czy to jest jasne? Taki był przekaz Jarosława Kaczyńskiego wczoraj w telewizji – ocenił publicysta "Do Rzeczy".

Jego zdaniem Onet wydobył znane znania kelnerów. – Ci prokuratorzy przecież dopytywali tych kelnerów na zasadzie "a czy ktoś z PiS-u tam był?" – stwierdził Ziemkiewicz.

Onet napisał, że istnieje nagranie z Morawieckim, na którym ma on dyskutować z nieznanym mężczyzną o zakupie nieruchomości na podstawioną osobę, czyli tzw. słupa. Nie wiadomo, kto może dysponować tą taśmą i czy w ogóle istnieje. Na nagraniu, które opublikował portal, takiej rozmowy nie ma.