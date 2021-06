Bez cenzury i politycznej poprawności. Dziś kolejny odcinek "Polski Do Rzeczy"

W każdą środę wieczorem redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz omawiają najważniejsze wydarzenia tygodnia. Bez cenzury i politycznej poprawności. – Program ma jedną wielką zaletę i przewagę nad innymi. Jest on całkowicie bez cenzury. Nie tak jak na innych ogólnodostępnych kanałach, gdzie poglądy konserwatywne są bardzo mocno tępione i wyrzucane poza nawias – tłumaczy Paweł Lisicki.

W poprzednim odcinku Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz komentowali m.in. zwycięstwo Konrada Fijołka w Rzeszowie. – To raczej masowanie sfrustrowanego długotrwałym brakiem sukcesów ducha platformerskiego. Jest to taki syndrom, który - parafrazując klasyka - nazywam: "zawrót głowy od braku sukcesów" – oceniał Rafał Ziemkiewicz, odnosząc się do ogłoszenia przez opozycję wyborów w Rzeszowie przełomowym wydarzeniem.



