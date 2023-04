Jak nas korumpuje Bruksela. Chmielewski poleca nowe "Do Rzeczy"

Nowy numer "Do Rzeczy"

– W najnowszym numerze tygodnika "Do Rzeczy" okładkowo o szantażu, jaki Unia Europejska wywiera na polskie samorządy. Bruksela stara się zmusić samorządy do tego, żeby odwoływały przyjęte uchwały w obronie polskiej rodziny, przeciwko ideologii LGBT. Niestety, nakłania je do tego skutecznie. Ostatnio stało się tak w przypadku Zamościa, gdzie radni wycofali się ze swojej własnej obrony arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Nie byłoby w tym jeszcze nic dziwnego, bo wiemy, jaka jest Unia Europejska, gdyby nie fakt, że tę politykę uległości wspiera Prawo i Sprawiedliwość. Dowody na to w artykule mojego autorstwa w nowym tygodniku "Do Rzeczy" – mówił w zapowiedzi Paweł Chmielewski.

– Poza tym, wiele bardzo ciekawych tekstów dot. analizy na polskiej scenie politycznej. Rafał Ziemkiewicz zastanawia się nad fenomenem Konfederacji, która notuje bardzo dobre wyniki w sondażach. Pytania, jak długo te wzrosty będą się utrzymywać, z czego wynikają i do czego mogą prowadzić – oznajmił publicysta tygodnika "Do Rzeczy".

– Z kolei Lewicy przygląda się Piotr Semka, podając przyczyny, dlaczego Lewica znalazła się poza politycznym głównym nurtem – dodał Chmielewski.

– To wszystko i jeszcze więcej w tygodniku "Do Rzeczy". Gorąco zachęcam do lektury – stwierdził publicysta.