Zapraszamy na czat inwestorski z Pawłem Lisickim, wiceprezesem zarządu Do Rzeczy S.A.

W spotkaniu weźmie udział Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy", wiceprezesem zarządu Do Rzeczy S.A.
Link do czatu (pytania można zadawać już teraz): https://strefainwestorow.pl/czaty-inwestorskie/2025-12-02/emisja-akcji-ipo-newconnect-plany-rozwoju-do-rzeczy
Do Rzeczy S.A. – konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia Do Rzeczy" – prowadzi obecnie ofertę publiczną akcji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na rozwój kluczowych obszarów:
- rozbudowę portalu DoRzeczy.pl,
- tworzenie treści cyfrowych i projektów multimedialnych,
- wdrożenie nowoczesnych technologii,
- rozwój kanału na Youtube, nowych formatów wideo i podcastów,
- budowę platformy e-commerce z treściami premium.
Podczas czatu Paweł Lisicki opowie m.in. o:
- celach emisji akcji,
- nowych projektach i kierunkach rozwoju,
- planowanym IPO na rynku NewConnect w pierwszej połowie 2026 r.
Dołącz, poznaj plany Do Rzeczy S.A. i już teraz zadaj swoje pytania!
