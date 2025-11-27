Zapraszamy na czat inwestorski z Pawłem Lisickim, wiceprezesem zarządu Do Rzeczy S.A.

W spotkaniu weźmie udział Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy", wiceprezesem zarządu Do Rzeczy S.A.

Link do czatu (pytania można zadawać już teraz): https://strefainwestorow.pl/czaty-inwestorskie/2025-12-02/emisja-akcji-ipo-newconnect-plany-rozwoju-do-rzeczy

Do Rzeczy S.A. – konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia Do Rzeczy" – prowadzi obecnie ofertę publiczną akcji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na rozwój kluczowych obszarów:

rozbudowę portalu DoRzeczy.pl,

tworzenie treści cyfrowych i projektów multimedialnych,

wdrożenie nowoczesnych technologii,

rozwój kanału na Youtube, nowych formatów wideo i podcastów,

budowę platformy e-commerce z treściami premium.

Podczas czatu Paweł Lisicki opowie m.in. o:

celach emisji akcji, nowych projektach i kierunkach rozwoju, planowanym IPO na rynku NewConnect w pierwszej połowie 2026 r.

Dołącz, poznaj plany Do Rzeczy S.A. i już teraz zadaj swoje pytania!

Czytaj też:

Buduj z nami niezależne media! Ruszyła oferta akcji Do Rzeczy S.A.