Warszawa: Klasyfikacja uczniów przed maturą zagrożona?

Rada klasyfikacyjna to specjalne zebranie pedagogów, na którym zatwierdzane są oceny wystawione wcześniej maturzystom. Rada ta składa się ze wszystkich nauczycieli danej szkoły, a połowa członków musi być obecna na zebraniu, by podjąć uchwałę o klasyfikacji maturzystów.

W niektórych szkołach pojawiły się problemy dotyczące zebrania rady. Chodzi m. in. o liceum im. Miguela Cervantesa w Warszawie, gdzie rada kwalifikacyjna miała się zebrać już kilka razy. Do tej pory do tego nie doszło. – Nauczyciele są na legalnie zorganizowanym strajku i nie podejmują czynności służbowych. Dyrektor może próbować taką radę zwoływać, może o tym informować, ale nauczyciele na nią nie przychodzą, każdy robi swoje – mówi RMF FM dyrektor LO, Anita Omelańczuk.

Rady muszą się zebrać do 25 kwietnia, bo kolejnego dnia maturzyści mają otrzymać świadectwa uprawniające ich do podejścia do egzaminu. RMF podaje, że problemy z klasyfikacją ma aż kilkanaście szkół w stolicy, podobnie jak wiele liceów na Dolnym Śląsku.