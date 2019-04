Skandal we Francji. Trzy lata temu utajniono ważny raport nt. Notre Dame

"Witam Państwa serdecznie jako moczarowska agentura i ruski troll". Ziemkiewicz odpowiada...

Może to nie jest dobry moment, ale trudno mi to zostawić bez polemiki - mówił na antenie TV Republika Rafał Ziemkiewicz. Publicysta odniósł się w ten sposób do ostatniego tekstu Tomasza Sakiewicza na temat narodowców.