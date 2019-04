Morawiecki zwołał szczyt. Ci premierzy przyjadą wkrótce do Polski

Szczyt pod hasłem "Together for Europe – High Level Summit" będzie organizowany z okazji 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Według ustaleń wPolityce 1 maja do Warszawy na pewno przyjadą premierzy Czech, Węgier, Słowacji, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii i Malty. Prawdopodobnie pojawi się również szef rządu Estonii.

Z kolei Łotwę i Słowenię mają reprezentować ministrowie spraw zagranicznych, natomiast Cypr – szef parlamentu.

Portal podkreśla, że większość liderów tych państw to "politycy młodego pokolenia i to właśnie oni mają 1 maja mają wskazać kierunek, w którym powinna podążać Unia Europejska" – czytamy.

Polska przystąpiła do UE 1 maja 2004 roku razem z dziewięcioma innymi państwami: Słowacją, Słowenią, Węgrami, Czechami, Litwą, Łotwą, Estonią, Maltą i Cyprem.