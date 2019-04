Jair Lapid mówi o "nienawiści Polaków do Żydów, która zatruwa powietrze". Odpowiedział mu Jaki

"Nienawiść do Żydów w Polsce wciąż zatruwa powietrze. Polacy powinni walczyć z antysemityzmem, a nie uchwalać przepisy, które negują ich rolę w holokauście" – napisał Jair Lapid, izraelski polityk i jeden z przewodniczących sojuszu Niebiesko-Białych. Wezwał także rząd Benjamina Netanjahu do potępienia wydarzeń w Pruchniku. Chodzi o spalenie kukły Judasza przez mieszkańców wsi.

Wpis Lapida skomentował Patryk Jaki. – Jeżeli z takiego incydentalnego wydarzenia rozciąga się odpowiedzialność na wszystkich Polaków, to pan Lapid po raz kolejny wykazuje się antypolonizmem i polonofobią. Ja uważam, że powinniśmy mu wysłać zaproszenie do muzeum Ulmów na Podkarpaciu, żeby zobaczył, że wśród wszystkich narodów to właśnie Polacy najczęściej ratowali Żydów – ocenił wiceminister sprawiedliwości. Dodał też, że tylko Armia Krajowa wydała decyzję, że za wydawanie Żydów Polacy będą rozstrzeliwani. – Ten człowiek jest niedouczony – podsumował Jaki.