ZNP: Odpowiedzialność za los maturzystów spada na rząd

ZNP zaapelował do strajkujących nauczycieli w całej Polsce, by ci zebrali się w ramach rad pedagogicznych i klasyfikowali tegorocznych maturzystów. Klasyfikacja ta jest niezbędna, by absolwenci liceów i techników mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości. "Odpowiedzialność za los maturzystów w strajkujących w całej Polsce liceach i technikach spada na rząd. Decyzja o klasyfikowaniu należy do rad pedagogicznych" - pisze Związek w wieczornym komunikacie. Podano też informację o następnym zebraniu Prezydium Zarządu Głównego ZNP. Ma się ono odbyć w czwartek, 25 kwietnia o 9 rano.

We wtorek władze ZNP podjęły decyzję o kontynuowaniu ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Pod siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyła się pikieta, podczas której strajkujący i popierający protest dali wyraz niezadowoleniu z działań rządu w oświacie. Znów wybrzmiał główny postulat strajkujących - wzrost podstawowego wynagrodzenia o 30 proc. ZNP odmówił także udziału w tzw. okrągłym stole dla nauczycieli, który jest organizowany przez premiera Mateusza Morawieckiego. Jednocześnie związkowcy nawołują do nauczycieli, by klasyfikowali uczniów.