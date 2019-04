Strajki zablokują wypłatę 500+? Jest odpowiedź ministra

Według informacji "Rz", do strajku przystąpią już wkrótce pracownicy pomocy społecznej. Szacuje się, że może to być 40 tys. protestujących. Wciąż trwa także strajk nauczycieli. Zdaniem dziennika, strajki mogą spowodować blokadę 500+.

Do tych informacji odniósł się w Radiowej Jedynce Jarosław Gowin. – Jestem przekonany, że jeśli by doszło do takiej czy innej formy protestu, to poradzimy sobie z wypłatą tzw. 500 plus – powiedział wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dodał też, że program 500+ to "bardzo ważna forma docenienia wagi młodych rodzin wychowujących dzieci".

Gowin zgodził się z twierdzeniem, że wynagrodzenia w całej sferze budżetowej są zbyt niskie. Wyjaśnił, że wiąże się to ze znaczącą różnicą pomiędzy poziomem wynagrodzeń w sferze rynkowej i budżetowej. – Nasz rząd rozpoczął proces podnoszenia wynagrodzeń, ale to proces, który musi potrwać kilka lat – tłumaczył polityk.

Minister został zapytany o to, skąd wziąć pieniądze na podwyżki i czy rozwiązaniem nie będzie cięcie wydatków na oświatę. – Wydajemy na nią wyraźnie powyżej średniej OECD, a na naukę i szkolnictwo wyższe wydajemy na poziomie połowy średniej OECD. Tu nie ma czego oszczędzać. Jeśli chcemy budować nowoczesną gospodarkę, jeśli chcemy być zamożnym społeczeństwem, to musimy zainwestować w polskie uczelnie i instytuty naukowe – odpowiedział Gowin.

