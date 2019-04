Radwańska bez honorowego obywatelstwa Krakowa. "Popiera PiS, brała udział w marszach smoleńskich"

Agnieszka Radwańska nie zostanie w najbliższym czasie honorową obywatelką Krakowa. W środę miało miejsce głosowanie na Komisji Głównej rady miasta, gdzie kandydatura tenisistki została odrzucona głosami klubów Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej i Przyjaznego Krakowa. Kandydaturę poparli natomiast radni PiS.

Portal gazeta.pl zapytał o decyzję krakowskich samorządowców Dominika Jaśkowca, radnego PO-KO, przewodniczącego Rady Miasta Krakowa i Komisji Głównej. – Długo zastanawiałem się, jak głosować. Wstrzymałem się od głosu – przyznał Jaśkowiec. Tłumaczył, że rada może przyznać w trakcie jednej kadencji tylko cztery honorowe obywatelstwa. To przyczyna "starannej selekcji" kandydatów.

– Jeśli o mnie chodzi, to niewątpliwie miało znaczenie to, że rodzina pani Agnieszki Radwańskiej jest bardzo związana z partią rządzącą. Pani Agnieszka Radwańska sama uczestniczyła w marszach smoleńskich. Część mieszkańców mogłaby odczytać tę nominację jako kontrowersyjną – stwierdził radny. Dodał też, że radni PiS atakowali wcześniej kandydaturę Jerzego Owsiaka, w wyniku czego szef WOŚP zrezygnował z ubiegania się o to odznaczenie.

Ojciec tenisistki Robert Radwański był członkiem honorowego komitetu poparcia Andrzej Dudy w trakcie kampanii prezydenckiej. W 2011 na stronie sióstr Radwańskich pojawiło się natomiast oświadczenie, w którym cała ich rodzina solidaryzuje się z rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej. Sama Agnieszka Radwańska podkreślała jednak, że nie chce angażować się w politykę i woli zająć się wyłącznie sportem.