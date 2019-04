"Żyd na czele ukraińskich faszystów". Burza po artykule czeskiego dziennikarza

W niedzielnej drugiej turze wyborów prezydenckich na Ukrainie miażdżącą przewagą wygrał komik Wołodymyr Zełenski. Pokonał on ubiegającego się o reelekcję Petra Poroszenkę. Artykuł na temat wyboru Ukraińców pojawił się na stronie publicznego Czeskiego Radia. Opatrzono go tytułem "Żyd na czele ukraińskich faszystów".

Jan Fingerland, autor tekstu. napisał m.in.: "moglibyśmy żartować, że Ukraińcy wybrali żydowskiego klauna z rozpaczy tylko dlatego, że próbowali wszystkiego i bez powodzenia". Dziennikarz wyraził również pogląd, że Poroszenko skupił się w kampanii wyborczej na ukraińskim nacjonalizmie. Jego zdaniem, może to świadczyć o tym, iż wybierając Zełenskiego Ukraińcy odrzucili szowinizm.

Na artykuł zareagowała ukraińska ambasada, która zażądała przeprosin. Wczoraj redaktor naczelny radia Petr Šabata odniósł się do sprawy i przeprosił, jednak tylko częściowo. Przyznał, że tytuł artykułu był co prawda "kłopotliwy" i ostatecznie zmieniono go na "Żyd na czele Ukrainy". Nie zgodził się jednak na usunięcie tekstu, ponieważ w jego ocenie nie ma ku temu powodów. – Jeśli słownictwo w tytule kogoś rani, to przykro mi i przepraszam – powiedział Šabata.