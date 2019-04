Daimler nie wie, skąd przywódca Korei Płn. ma luksusowe mercedesy

W czwartek we Władywostoku Kim Dzong Un spotkał z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Agencja Associated Press zwraca uwagę, że do Władywostoku przywódca Korei Płn. dotarł pociągiem. Następnie przesiadł się do samochodu. Na Una czekały jego dwie limuzyny: Mercedes Maybach S600 Pullman Guard i Mercedes Maybach S62.

To wywołało pytania, w jaki sposób polityk zdobył auta. Warto przypomnieć, że dostarczanie do Korei Północnej dóbr luksusowych, w tym limuzyn, jest zabronione na mocy sankcji ONZ i Unii Europejskiej. Sankcje mają na celu nakłonienie reżimu w Pjongjangu do zaniechania programu zbrojeń nuklearnych.

Do sprawy ustosunkował się Daimler, producent aut. "Nie mamy pojęcia, jak te pojazdy zostały dostarczone do Korei Północnej. Nasza firma nie ma żadnych powiązań biznesowych z Koreą Północną od ponad 15 lat i ściśle przestrzega obecnie embarga nałożonego przez UE i ONZ" – informuje w oświadczeniu przekazanym AP rzeczniczka Daimlera Silke Mockert. Jednocześnie wskazuje, że "sprzedaż pojazdów przez strony trzecie, zwłaszcza pojazdów używanych, jest poza naszą kontrolą i odpowiedzialnością".

Mockert dodaje, że aby zapobiec dostawom aut do Korei Północnej i do jej ambasad na całym świecie, Daimler wprowadził specjalną procedurę kontroli eksportu.