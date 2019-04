Strajk nauczycieli. ZNP ma nowy pomysł na protest

Według doniesień radia ZNP zlecił pedagogom, aby "pracowali tylko tyle, ile zobowiązują do tego przepisy i tylko w oparciu o to, co znajduje się w miejscu pracy i co zapewnia pracodawca".

Nowa forma strajku oznacza m.in., że uczniowie nie będą mieli dodatkowych zajęć prowadzonych po lekcjach.

RMF informuje też, że zawieszone będą konsultacje, warsztaty i wyjazdy szkolne. Nauczyciele mają wykonywać tylko niezbędne minimum. Nie będą więc sami przygotowywać żadnych dodatkowych ćwiczeń czy pomocy naukowych na zajęcia. Będą korzystać tylko z tego, co zapewni szkoła.

Oficjalnie strajk nauczycieli został zawieszony w sobotę i dzisiaj pedagodzy wrócili do pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego dalej domaga się m.in. wzrostu wynagrodzeń i większych nakładów na edukację.