Wiceprezes partii KORWiN: Rozważamy scenariusz wyjścia Polski z UE

W rozmowie z Antonim Trzmielem na antenie Polskiego Radia 24 Jakub Kulesza stwierdził, że przyczyną "wszystkich problemów z Unią Europejską" jest podpisanie Traktatu lizbońskiego przez Lecha Kaczyńskiego.

– Jestem za swobodą kapitału, usług, podróżowaniem, ale to nie ma nic wspólnego z UE. Za to, że możemy swobodnie podróżować po Europie odpowiada strefa Schengen. Za to, że jest swobodny przepływ kapitału, towarów, usług odpowiada wspólny obszar gospodarczy – tłumaczył, przywołując przykład Norwegii.

– Mówienie, że musimy być w Unii, żeby korzystać z tych dobrodziejstw, jest mijaniem się z prawdą – podkreślił. Kulesza powiedział, że jego ugrupowanie chce wyjścia z Unii Europejskiej przy jednoczesnym pozostaniu w tych dwóch organizacjach.

– Rozważamy różne koncepcje, od reformy UE, co jest coraz mniej prawdopodobne, aż przez wyjście z Unii Europejskiej i pozostanie w tych dwóch strefach (Schengen i EOG - red.) – tłumaczył polityk.

