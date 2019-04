Sikorski chciał datacji na pałac w Chobielinie. Wnioskował o 200 tys. zł

Według ustaleń portalu prośbę o dotację w wysokości dokładnie 199,6 tys. zł były szef MSZ złożył w 2018 r.

We wniosku napisał, że pieniędzy potrzebuje na "prace konserwatorskie w obszarze piwnic i przyziemia dworu w Chobielinie oraz prace ratunkowe więźby dachowej zaatakowanej przez spuszczela pospolitego".

Sikorski ubiegał się o prawie 200 tys. zł dofinansowana, czyli 80 proc. całkowitych kosztów remontu. Zadeklarował, że sam pokryje 20 proc. i wyłoży 49,9 tys. zł. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego odrzucił jego prośbę.

Jak zareagował na to Sikorski? – Widocznie byli lepsi ode mnie – skomentował w rozmowie z WP. Portal informuje, że warty ok. 4 mln zł pałac w Chobielinie jest wpisany do rejestru zabytków i zgodnie z ustawą właściciel może ubiegać się o dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie.

Według informacji Wirtualnej Polski wniosek Sikorskiego spełniał wymogi formalne, ale samorządowcy z Platformy obawiali się, że jeśli dofinansowane zostanie przyznane, sprawa szybko ujrzy światło dzienne.