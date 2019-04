Dobra wiadomość dla rodziców i uczniów. 300 plus będzie co roku

Jak czytamy w gazecie, rodzice mogą być już pewni, że co roku po wakacjach otrzymają pomoc od państwa na szkolne wydatki dla swoich dzieci.

"SE" dotarł do projektu ustawy, który gwarantuje coroczną wypłatę 300 plus. Dziennik zaznacza, że w ubiegłym roku, kiedy po raz pierwszy wypłacono pieniądze z tego programu, podstawą było rozporządzenie Rady Ministrów.

– Stworzenie ustawowych podstaw prawnych do świadczenia "Dobry start" jest elementem budowy stabilnej, długofalowej polityki rodzinnej. Zapewni też stabilizację świadczenia i da większą pewność co do jego ciągłego funkcjonowania – powiedziała w rozmowie z tabloidem minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

300 zł otrzymają wszyscy uczniowie do 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do 24 lat. Elektroniczne wnioski będzie można składać od 1 lipca, natomiast tradycyjne – od 1 sierpnia.