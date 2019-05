"Pan jest świrem". Kłótnia polityków w telewizji Polsat

– Odkąd weszliśmy do Unii Europejskiej spadł nasz wzrost gospodarczy, spadł wzrost eksportu, dynamika jest słabsza. Rolnik musi płacić o 300 proc. więcej za to, co kupuje do produkcji rolnej – przekonywał w Polsat News Wilk.

– Pan się nie pogniewa za to, co powiem teraz, ja nawet za to teraz pana przepraszam, niech pan na mnie popatrzy. Pan jest świrem – odpowiedział posłowi Czarzasty.

Szef SLD przekonywał, że Wilk "po prostu opowiada bzdury". – Ja nie boję się ludzi złych, bo ze złem można walczyć. Boję się głupoty – dodał.

– Obrzucanie błotem, żadnych argumentów. To jest wasz poziom. Świr to jest pana argument? I pan się dziwi, że Konfederacja rośnie w siłę – odpowiedział Czarzastemu Wilk.

Polska przystąpiła do UE 1 maja 2004 roku razem z dziewięcioma innymi państwami: Słowacją, Słowenią, Węgrami, Czechami, Litwą, Łotwą, Estonią, Maltą i Cyprem. Właśnie mija 15. rocznica naszego członkostwa w UE.