Strajk nauczycieli. Polacy ocenili nową formę protestu

Związek Nauczycielstwa Polskiego radzi pedagogom, by pracowali "tylko tyle ile, zobowiązują do tego przepisy i tylko w oparciu o to, co znajduje się w miejscu pracy i co zapewnia pracodawca".

Agencja badawcza SW Research przeprowadziła na zlecenie "Rzeczpospolitej" sondaż i zapytała ankietowanych, jak ocenią taką formę protestu.

Z badania wynika, że strajk włoski nauczycieli popiera 37 proc. respondentów. Przeciwników jest natomiast 48 proc. Zdania w tej sprawie nie ma 15 proc.

"Rz" informuje, że protestu nauczycieli w formie strajku włoskiego częściej nie popierają kobiety oraz osoby młode w wieku 25-34 lata, badani z wykształceniem zawodowym i dochodzie netto do 2000 tys. zł oraz mieszkańcy wsi.

Oficjalnie strajk nauczycieli został zawieszony do września.