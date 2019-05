Premier: Przewodniczący PO pomylił się dramatycznie

Morawiecki przemawiał na Pikniku Patriotycznym w Pułtusku. Swoje wystąpienie poświęcił polityce gospodarczej rządu. – Nasza polityka społeczna jest możliwa dzięki spójnej polityce gospodarczej, która osadzona jest na fundamencie patriotyzmu – mówił.

– Kierunek przez nas wyznaczony to silniejsza, wielka i szczęśliwsza Polska. Patriotyzm rozumiemy jako szacunek dla wielkiej, polskiej kultury – ocenił premier. O programie gospodarczym partii rządzącej powiedział: – Chcemy, aby małe firmy rozwijały skrzydła, a te duże płaciły podatki w Polsce. Nasza polityka społeczna jest możliwa dzięki spójnej polityce gospodarczej, która osadzona jest na fundamencie patriotyzmu. Jeśli wyborcy nam po raz kolejny zaufają, będziemy kontynuować naszą pracę dla dobra Polski

Szef rządu poruszył temat żydowskich roszczeń skierowanych wobec Polski. – My byliśmy najbardziej mordowanym ofiarami w czasie II Wojny Światowej. Nigdy się nie zgodzimy na jakiekolwiek wypłaty dla kogokolwiek z tego powodu, jakiekolwiek odszkodowania. Znajdziemy odpowiednie formuły prawne, i tak długo jak będziemy odpowiadali za życie polityczne, to te regulacje, legislacja, którą my wdrożymy, będzie na pewno odpowiedzią na jakiekolwiek roszczenia z jakiejkolwiek strony. Nie pozwolimy na to – obiecał Morawiecki.

Premier odniósł się też do słów Grzegorza Schetyny o tym, że PiS może wynegocjować o 100 mld złotych mniej w budżecie unijnym, niż PO. – Pomylił się dramatycznie nasz wczorajszy konkurent, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, mówiąc o stu miliardach, nie mając pojęcia o tym, jak wyglądają negocjacje dzisiaj budżetu unijnego na kolejne 7 lat. My jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi tematami, jesteśmy wiodącym państwem, które zrekonstruowało grupę przyjaciół spójności. 15-16 państw będzie dbało, żeby ten budżet był co najmniej tak zasobny jak ten dotychczasowy – wyjaśnił.

Morawiecki wypomniał też politykom PO m. in. lukę VAT-owską i sprawę OFE. – Nasi przeciwnicy zmarnowali tak około dwóch budżetów, patrząc na rok 2014 i 2015. To było około 290 mld złotych. Jak policzymy lukę w VAT, lukę w CIT, szarą strefę i pierwszą transzę OFE, którą oni skonsumowali, bo nie potrafili zarządzać finansami całego państwa, to są to mniej więcej dwa budżety. Więc ktoś, kto mówi o służbie zdrowie, o 100 mld, niech się uderzy we własną pierś, niech dokona wielkiego rachunku sumienia i przystąpi do prawdziwej, szczerej dyskusji, bo my odzyskaliśmy te pieniądze – podsumował.

