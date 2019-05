Sikorski o ustawie 447: Rząd nie miał jaj, żeby ich usadzić

Przypomnijmy, że w kwietniu 2018 r. Kongres USA przyjął tzw. ustawę 447, zwaną również Just Act, która przyznaje Departamentowi Stanu prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu, a także – co najważniejsze – udzielenia im pomocy w odzyskaniu żydowskich majątków bezdziedzicznych.

Sikorski mówił na konferencji prasowej w poniedziałek, że w swojej książce "Polska może być lepsza" opisał rozmowy, jakie prowadził kiedyś z Hillary Clinton na temat restytucji. – One były tak skuteczne, że nie odważyła się sprawy podnieść publicznie – przekonywał.

– Dziś, gdy sekretarz stanu i wiceprezydent USA podnieśli sprawę publicznie, nasz rząd nie miał na tyle refleksu ani jaj, żeby ich usadzić. Teraz są odważni, jak tamci pojechali już z powrotem do USA. Są odważni w kraju, a nie byli odważni wtedy, gdy trzeba było wyłożyć polskie racje. Znowu mamy późnych bohaterów, znowu zaspali do południa – mówił Sikorski.

Kandydat Koalicji Europejskiej do europarlamentu tłumaczył, że wszelkie tego typu roszczenia musiałyby znaleźć wyraz w polskiej ustawie. – Ja nie widzę możliwości uchwalenia takiej ustawy, czy to w obecnym Sejmie, czy w następnym, więc temat wydaje mi się wirtualny – powiedział.

O amerykańskiej ustawie 447 piszemy w najnowszym numerze "Do Rzeczy".