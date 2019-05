Leszek Jażdżewski tłumaczy się ze słów o Kościele

3 maja przed wykładem szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska w Auditorium Maximum UW Jażdżewski wygłosił przemówienie, w którym ostro zaatakował polski Kościół katolicki. Jego słowa wywołały falę komentarzy.

Bogdan Rymanowski pytał na antenie Polsat News naczelnego "Liberte", jak czuje się w roli osoby, która "skradła show" Tuskowi.

– Taka jest rola supportu, żeby dać dobry koncert, nawet wtedy, kiedy ludzie nie przychodzą na jego występ. Cieszę się, że to co powiedziałem, trafiło do wielu osób. Mam poczucie, że to były słowa, o których myślało wielu odbiorców tych słów, ale nie miało odwagi ich wypowiedzieć. Także jest to duża satysfakcja, pomimo fali hejtu, która na mnie spadła – powiedział Jażdżewski.

Dalej przekonywał, że Donald Tusk nie znał treści jego wystąpienia i że udostępnił je wcześniej jedynie swojej partnerce. Jażdżewski podtrzymał też swoją krytyczną opinię na temat Kościoła.

– Kościół, jako instytucja, jest instytucją zdemoralizowaną. Swoimi słowami chciałem zaznaczyć, że ludzie, którzy są wierzący, dla których Chrystus jest ważną postacią, mają prawo do tego, by być osobą religijną, wierzyć w Boga, kierować się Ewangelią, ale nie muszą iść ślepo za tym, co mówi Episkopat i polityczne ramię Kościoła w Polsce – przekonywał.

– Teza, którą postawiłem, jest taka, że nie wygra się na zapasy ze świnią w błocie, więc nie warto tego próbować – powiedział Jażdżewski, zaznaczając, że w tym przypadku "nie miał na myśli ludzi Kościoła i księży".

