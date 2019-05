"To się nagrywa, nie?". Szokujące zeznania Arabskiego ws. Smoleńska

Nagranie pojawiło się wczoraj w Sądzie Okręgowym w Warszawie na procesie, który część rodzin ofiar katastrofy wytoczyła Arabskiemu. Wideo udostępnił w mediach społecznościowych "Magazyn śledczy Anity Gargas".

Z nagrania wynika, że ówczesny szef KPRM podczas przesłuchania przed komisją Millera w 2010 r. przyznał, że przed katastrofą smoleńską nie znał treści instrukcji HEAD, która reguluje zasady podróżowania najważniejszych osób w państwie.

– Ja to wszystko zacząłem odtwarzać po 10 kwietnia, jak to chodzi i tak dalej. Przeczytałem nawet instrukcję HEAD, której nie czytałem, jak ją podpisywałem. To się nagrywa, nie? – zaznawał Arabski.

Dalej mówił: – Nie przeczytałem jej, bo przyszedł minister, mówi: "Weź, podpisz, bo tutaj pilnie" itd… no i podpisałem instrukcję HEAD.

Szef kancelarii Tuska powiedział członkom komisji Millera, że zastanawiał się nad swoją odpowiedzialnością w tej sprawie i miał na ten temat "różne przemyślenia". – Z tego powodu, że przeczytałem instrukcję HEAD zauważyłem, że ona jest wewnętrzne sprzeczna – przekonywał Arabski.