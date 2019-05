Szef MSZ Niemiec: Praworządność warunkiem otrzymania funduszy UE

Kwidzyn: 44-latek wszedł do kościoła i połamał krzyż. Usłyszał zarzuty

W piątek 3 maja 44-latek wszedł do kościoła pw. św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie. Zniszczył krzyż wiszący u wejścia do zakrystii, a następnie go podeptał. Do kropielnicy wlał prawdopodobnie alkohol. Sprawą zajęła się policja.