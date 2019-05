Rekonstrukcja rządu. Ten minister ma odejść po cichu

Gazeta pisze, że pierwszej fali rekonstrukcji rządu, zapowiedzianej przez premiera Mateusza Morawieckiego po wyborach do europarlamentu, nie przetrwa minister od smogu – Piotr Woźny.

Dziennik powołuje się na kilka niezależnych źródeł. Jedno z nich, zbliżone do kancelarii premiera, zdradziło, że Woźny odejdzie "po cichu, podczas pierwszych zmian w rządzie". Co na to sam zainteresowany?

"Nie miałem okazji rozmawiać z osobami z otoczenia premiera/KPRM na temat terminu zakończenia pełnionej przeze mnie funkcji" – czytamy w oświadczeniu Woźnego dla "Pulsu Biznesu".

Minister wyjaśnia, że obecnie zajmuje się "wykonaniem ustawy w sprawie StopSmog, domknięciem nowelizacji prawa ochrony środowiska oraz pracą z gminami, kominiarzami, samorządami województw i Krakowskim Alarmem Smogowym nad systemem ZONE".

Piotr Woźny z wykształcenia jest prawnikiem. W obecnym rządzie pełnił już wiele ważnych funkcji. Był m.in. wiceministrem cyfryzacji, potem przedsiębiorczości i technologii, a także członkiem rad ds. informatyzacji w ministerstwach: zdrowia i finansów.