Niemiecki dziennik broni "Gazety Wyborczej". Przed rządem PiS

Makowski o ustawie 447: Izrael działa, jakby chciał dolać paliwa skrajnym ruchom

– Gdyby delegacja przyjechała, a do rozmów doszło, to wtedy trzeba byłoby ostro powiedzieć, że rząd nie będzie się uginał. Jeżeli już się to wydało, jakie są plany, to nie można było pozwolić na przylot tej delegacji. Nie zmienia się...