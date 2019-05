Jezuita o filmie Sekielskich: Wytyczne Franciszka przeorają ten Kościół

Komentując w TVN24 film "Tylko nie mów nikomu" o pedofilii wśród duchownych, ks. Prusak stwierdził, że "Kościół w Polsce musi sobie uświadomić, że nie jest tylko Kościołem księży". – Księża muszą sobie uświadomić, że świeccy są w nim na tych samych prawach – mówił.

Jego zdaniem film dokumentalny braci Sekielskich obnażył fakt istnienia "dwóch Kościołów". Wskazał, że pierwszy to "Kościół Episkopatu", drugi – "Kościół nas wszystkich". – Jest ten zgrzyt, dysonans, trudność odnalezienia się w tym samym miejscu – ocenił.

Pytany przez dziennikarza Konrada Piaseckiego "w czyje ręce powinni się teraz oddać biskupi, żeby wyjść z tej sytuacji oczyszczonymi", jezuita stwierdził, że duchowni muszą być wierni w realizowaniu wytycznych płynących z Watykanu.

– Wytyczne, które papież Franciszek ma dla całego Kościoła, to jest rzeczywiście coś ważnego, głębokiego, coś co przeora ten Kościół. Widać, że to nie będzie łatwy proces, że to napotyka opór, ale nie ma od tego odwrotu – przekonywał ks. Prusak.

Dopytywany, czy biskupi, którzy dopuścili się ukrywania pedofilii, powinni dalej pełnić posługę, ksiądz odparł, że "jeśli się udowodni winy, o które się ich osądza, powinni oddać się do dyspozycji papieża".