Wybory coraz bliżej. Oto, co może przesądzić o ich wyniku

"DGP" opublikował wyniki sondażu IBRiS, w którym zapytano respondentów o to, co będzie miało największy wpływ na ich decyzje w najbliższych wyborach do europarlamentu.

Najwięcej, bo 38,9 proc. badanych wskazało na "ocenę polityki rządu". Nieco mniej (37,7 proc.) wybrało "ocenę poszczególnych kandydatów". Na "wewnętrzną sytuację w Polsce" wskazało z kolei 36,7 proc., a na "sprawy światopoglądowe" – 35,8 proc.

Co ciekawe, tylko 20,4 proc. badanych wskazało, że podczas głosowania w wyborach do PE na ich decyzje będą miały wpływ "kwestie europejskie".

Polaków zapytano też o głośne wystąpienie Leszka Jażdżewskiego na Uniwersytecie Warszawskim i zatrzymanie Elżbiety Podleśnej za profanację wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej.

72 proc. ankietowanych odpowiedziało, że sprawa Jażdżewskiego nie będzie miała wpływu na ich decyzje w wyborach, podobnie jak afera wokół Podleśnej (70 proc.). Jednak w tej sprawie 67 proc. uważa, że działania policji były nieuzasadnione.

