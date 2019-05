Sprzedali budynek z siedzibą PiS. "Prezes Kaczyński zaskoczony"

W środę Radio Zet podało, że izraelska spółka, będąca właścicielem nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, w którym mieści się siedziba PiS, sprzedała budynek polskiej spółce hotelarskiej.

Nowy właściciel chce tam docelowo zbudować hotel, ale na razie zapewnia, że przez kilkanaście miesięcy dla dotychczasowych najemców nic się nie zmieni – podała rozgłośnia.

O sprawie sprzedaży siedziby PiS rzeczniczka tej partii Beata Mazurek mówiła na antenie Polsat News. – To jest informacja, która nas trochę zaskoczyła. Mamy zapewnienie, że przez kilka miesięcy nasza siedziba jest tu, gdzie jest. Mamy czas, żeby się zastanowić – powiedziała.

Dopytywana, jak na wiadomość o sprzedaży zareagował lider PiS, Mazurek odparła: – Prezes Kaczyński powiedział, że to jest dla niego zaskoczenie. (…) Siedziba partii jest na Nowogrodzkiej, nie zmieniamy jej, a jak przyjdzie na to czas, to będziemy o tym informować.

Według nieoficjalnych ustaleń "Zetki" izraelski deweloper sprzedał budynek za 6–7 milionów euro.