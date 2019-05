Będzie kaucja za plastikowe butelki. Minister podał kwotę

– Opłaty nie będą dotyczyły tylko butelek, ale wszelkiego rodzaju opakowań. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której to wprowadzający na rynek opakowania powinien płacić za ich utylizację i za ich zebranie – oświadczył minister w rozmowie z "Super Expressem".

Kowalczyk powiedział, że kaucja za butelkę PET wyniesie 10 groszy. – Wtedy konsument będzie miał ekonomiczną motywację do tego, żeby odnieść butelkę z powrotem do punktu skupu czy automatu, odzyskując te pieniądze. To będzie kaucja, która zmobilizuje do selektywnej zbiórki, do zagospodarowania surowców wtórnych – ocenił.

Według ministra z plastikiem powinno być jak ze złomem. – Każdy stara się oddać złom do punktu skupu, bo za to uzyskuje pieniądze. Jeśli wprowadzimy taki mechanizm w stosunku do wszystkich materiałów, na poziomie takim, żeby opłacało się przynieść do punktu skupu ten materiał, to wtedy nie będzie to leżało na wysypiskach i będzie odpowiednio zagospodarowane – przekonuje Kowalczyk.

Szef resortu środowiska uważa też, że kaucja obniży gminom koszty zbierania odpadów.