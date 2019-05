Ranking zaufania do polityków. PiS deklasuje KE, Tusk dopiero siódmy

Według tego badania Polacy najbardziej ufają prezydentowi Andrzejowi Dudzie (46 proc.). Drugi jest Paweł Kukiz (41 proc.), a trzeci – premier Mateusz Morawiecki (40 proc.).

Czwarte miejsce zajmuje prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu ufa 37 proc. ankietowanych. Za nim jest lider Wiosny Robert Biedroń (34 proc.) i była premier Beata Szydło (33 proc.). Dopiero 7. miejsce w tym rankingu zajmuje szef Rady Europejskiej Donald Tusk (32 proc.).

1 proc. różnicy

Z kolei w sondażu do europarlamentu Koalicja Europejska z poparciem 36 proc. minimalnie wyprzedza PiS (35 proc.) Wiosna Biedronia ma 10 proc., Konfederacja – 8 proc., a pod progiem są Kukiz’15 (3 proc.) i Lewica Razem (1 proc.).

Kantar zapytał też badanych o stosunek do komitetów wyborczych. Tutaj największą liczbę wskazań pozytywnych otrzymał ruch Kukiz'15 (50 proc.). Drugi jest PiS (45 proc.), a trzecia – KE (44 proc.). Dalej plasują się: Wiosna (41 proc.), Lewica Razem (34 proc.) i Konfederacja (22 proc.).

Brakuje na dobry wynik

"Wyborcza" podkreśla w komentarzu, że pozytywny stosunek do komitetu i powszechne zaufanie do lidera nie wystarczają do osiągnięcia dobrego wyniku wyborczego.

Sondaż dla "GW" został przeprowadzony w dniach 16–19 maja 2019 r. na reprezentatywnej próbie 1006 osób w wieku 18 i więcej lat.

Czytaj także:

Polacy po filmie Sekielskich ocenili Kościół. Najciekawszy jest podział elektoratu