Tuskowi nie spodobał się jej wywiad w TVN. Została odsunięta

Chojna-Duch tłumaczyła, że nie mogła nie zaakceptować projektu, który wcześniej zatwierdził minister finansów. Był nim wówczas Jacek Rostowski.

– Po podpisaniu straciłam departament. Wiedziałam już wtedy, że to jest mój błąd. Wówczas wypowiedziałam się do kamery. Był ze mną wywiad w TVN. Stwierdziłam jednoznacznie, że jest to błąd, że to rozszczelni system podatkowy i będzie miało złe skutki dla systemu podatkowego, dla dochodów budżetowych – mówiła przed komisją VAT była wiceminister.

Chojna-Duch powiedziała sejmowym śledczym, że następnego dnia po wypowiedzi dla TVN została odsunięta od nadzoru nad departamentami podatkowymi. Wspomniała, że w telewizji użyła metafory o "strumyczkach", które będą wyciekać z budżetu.

– Powiedziano mi, że to moje stwierdzenie w TVN nie spodobało się premierowi Tuskowi – zeznała była wiceminister.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w latach 2007–2015 luka VAT wyniosła co najmniej 250 mld zł. Sejmowa komisja śledcza, która wyjaśnia tę aferę, działa od września 2018 r.