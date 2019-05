Wszczęto śledztwo ws. kard. Krajewskiego. We Włoszech jest o nim głośno

Młynarska broni Scheuring-Wielgus. Sama też oddała kiedyś psa do schroniska

Kandydatka Wiosny do Parlamentu Europejskiego oddała psy do schroniska. "Broni psów, a swoje oddała do schroniska" – pisze o Joannie Scheuring-Wielgus "Fakt" i wytyka posłance hipokryzję.