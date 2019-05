Polacy wybierają europosłów. Zobacz, ile zarobią w Brukseli

W niedzielę wybieramy 52 europosłów. Przyszli deputowani do PE dostaną wysoką pensję, dietę mieszkaniową i darmowe podróże, a po ukończeniu 63 lat – unijną emeryturę. Wszystkie przywileje wyliczył portal Business Insider (BI).

Jak czytamy w serwisie, miesięcznie na konto europosła wpływa wynagrodzenie w wysokości 6 824,85 euro netto, czyli równowartość ok. 29,340 tys. zł.

Co więcej, za każdy dzień pracy w Brukseli lub Strasburgu eurodeputowany dostaje 320 euro (ok. 1375 zł). Musi jedynie podpisać listę obecności na posiedzeniu plenarnym. Jeśli posiedzenie odbywa się poza Unią, dieta wynosi 160 euro (ok. 687 zł).

Z kolei 4513 euro (19,4 tys. zł) dostaje co miesiąc każdy europoseł tytułem zwrotu kosztów za wykonywanie mandatu np. za wynajem biura i związane z tym rachunki.

Zwracane są im także pieniądze za bilety lotnicze i kolejowe (maksymalnie za klasę biznes), jak i inne koszty podróży, jeśli są wykonywane w związku z działalnością deputowanego UE – informuje BI.

Po zakończeniu kadencji każdemu europosłowi, który skończył 63 lata, przysługuje unijna emerytura na poziomie 3,5 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Po pięciu latach świadczenie emerytalne eurodeputowanego to ok. 1530 euro (ok 6,5 tys. zł).

Czytaj także:

Eurowybory: PKW podała zaskakujące dane o frekwencji