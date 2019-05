Partia Brexit Nigela Farage'a wygrywa eurowybory w Wielkiej Brytanii

Po podliczeniu głosów we wszystkich dziesięciu okręgach wyborczych na terenie Anglii, Partia Brexit może liczyć już na 28 z 64 przyznanych mandatów. Głosy w Szkocji i Irlandii Północnej wciąż są liczone, ale ich podział nie zmieni już wygranej Nigela Farage'a. Wynik jego partii jest szacowany na ponad 33 proc. w skali państwa.

Partia Brexit powstała zaledwie kilka miesięcy temu. Farage, założyciel ugrupowania, jest uznawany za naczelnego eurosceptyka Wielkiej Brytanii.

"Nigdy wcześniej w brytyjskiej polityce partia, która istnieje dopiero 6 tygodni, nie wygrała wyborów narodowych. Jeśli Wielka Brytania nie opuści UE 31 października, te wyniki będą powtarzane przy okazji wyborów krajowych. Historia zaczęła się tworzyć, to dopiero początek" – napisał na Twitterze Nigel Farage.

"Partii Pracy zajęło to 45 lat, by wygrać wybory. Partia Brexit zrobiła to w 45 dni. To jest zwycięstwo ludzi, narodu" – taki wpis pojawił się z kolei na profilu formacji.

